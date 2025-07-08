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В Батуми задержаны двое белорусов — им грозит пожизненный срок

Грузинская полиция задержала в Батуми двух граждан Беларуси по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, пишет портал NewsGeorgia.

Источник: МВД Грузии

По данным следствия, 25-летний и 21-летний белорусы хранили в съемной квартире до 3 кг кокаина, более 13 тысяч таблеток экстази и особо крупное количество героина. Следствие полагает, что наркотики предназначались для продажи в ночных клубах города.

Часть веществ была обнаружена при личном досмотре, остальное — во время обыска квартиры. Также были изъяты материалы для фасовки и упаковки. В телефоне одного из задержанных нашли фотографии предполагаемых мест закладок.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям о хранении, приобретении и сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также пособничестве в наркопреступлениях. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Крупный наркомаркет

Накануне в Минске была ликвидирована масштабная наркогруппа, торговавшая через даркнет. Задержано почти 20 человек, включая владельца банного комплекса из Витебской области.

При обысках изъято свыше 8 кг наркотиков, десятки тайников и доказательства трансграничных поставок. Возбуждены уголовные дела, устанавливаются все участники схемы.