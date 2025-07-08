Алматинский чиновник получил 11 лет за взятку в 73,5 млн тенге

«В период с сентября по октябрь 2024 года учредитель ТОО — К., используя посредничество — О., передал взятку в общей сумме 12,2 млн тенге из требуемой суммы взятки в размере 73,5 млн тенге, директору филиала РГП — Ж., приравненному к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с целью получения положительного заключения государственной экспертизы по проекту “Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства”,» — сообщили в пресс-службе.
Директор филиала РГП, учредитель компании и посредник были задержаны. Суд признал их виновными.
Директор филиала получил 11 лет лишения свободы. Учредитель, дававший взятку, — 8 лет. Посреднику назначено 1,5 года тюрьмы.
Следствие доказало, что взятка была связана с выдачей положительных заключений по проектно-сметной документации. Речь шла о социальных объектах — школах, больницах и других учреждениях.
В деле учитывались смягчающие обстоятельства — у всех осужденных есть малолетние дети. Тем не менее суд назначил реальные сроки заключения.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В 2024 году в Казахстане количество коррупционных преступлений уменьшилось на 1,64% по сравнению с 2023 годом. Однако ущерб от коррупции вырос в три раза и превысил 150 млрд тенге. При этом объемы изъятых и добровольно возвращенных средств сократились на почти 70%.