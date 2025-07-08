Алматинский чиновник получил 11 лет за взятку в 73,5 млн тенге

В 2024 году в Казахстане количество коррупционных преступлений уменьшилось на 1,64% по сравнению с 2023 годом. Однако ущерб от коррупции вырос в три раза и превысил 150 млрд тенге. При этом объемы изъятых и добровольно возвращенных средств сократились на почти 70%.