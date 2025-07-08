Взятки и ущерб на миллиарды: за что арестовали экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Следственный комитет Российской Федерации полагает, что Стригунов, будучи главой Сибирского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, распорядился построить учебный центр в неподходящем для этого месте. В результате этого решения здание было невозможно эксплуатировать, а государство лишилось двух миллиардов рублей. Помимо этого, по информации следствия, генерал-полковник получил около 66 миллионов рублей от предпринимателей за покровительство при выполнении государственных контрактов на проведение строительных работ.