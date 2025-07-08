Взятки и ущерб на миллиарды: за что арестовали экс-замглавы Росгвардии Стригунова

В Москве арестовали бывшего первого заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. Что известно об аресте Стригунова, уголовном деле, фигурантом которого он стал, и карьере генерал-полковника — в материале «Вечерней Москвы».
Проверка, уголовное дело и задержание.
Следственный комитет Российской Федерации полагает, что Стригунов, будучи главой Сибирского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, распорядился построить учебный центр в неподходящем для этого месте. В результате этого решения здание было невозможно эксплуатировать, а государство лишилось двух миллиардов рублей. Помимо этого, по информации следствия, генерал-полковник получил около 66 миллионов рублей от предпринимателей за покровительство при выполнении государственных контрактов на проведение строительных работ.
Сотрудники правоохранительных органов провели проверку по поручению главы Росгвардии Героя России Виктора Золотова и установили причастность Стригунова к совершению преступлений коррупционной направленности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и трех эпизодов получения взяток в особо крупном размере. Генерал-полковника задержали 7 июля в Москве. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Стригунову предъявлено обвинение. По данным Telegram-канала Shot, мужчину отправили в СИЗО «Лефортово». Расследование уголовного дела в отношении генерал-полковника продолжается.
История учебного центра, строительство которого контролировал Стригунов.
Согласно информации следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. В то время контроль за исполнением контракта входил в должностные обязанности Стригунова, который в звании генерал-лейтенанта служил командующим Сибирским региональным командованием внутренних войск МВД.
Предположительно, мужчина знал, что использование учебного центра будет с «ограничениями», поскольку отведенный под строительство земельный участок располагался в незначительном удалении от аэропорта. К тому же были выявлены несоответствия по площади. Несмотря на это, Стригунов дал указание своим подчиненным организовать строительство.
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В итоге условия контракта не были выполнены, учебный центр не введен в эксплуатацию, а государству причинен ущерб на сумму в размере более двух миллиардов рублей.
Помимо этого, по версии следствия, в 2012—2014 годах Стригунов получил от бизнесменов взятки на сумму свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении государственных контрактов на строительные работы.
Что грозит Стригунову.
Адвокат по военным делам Максим Сикач в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что по совокупности статей, обвинение по которым было предъявлено Стригунову, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.
— По статье «Злоупотребление должностными полномочиями» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет без нижнего предела, — сообщил адвокат.
По статье «Получение взятки» обвиняемому может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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— По совокупности преступлений Стригунов может получить до 25 лет тюремного заключения, — объяснил Сикач.
Биография и карьера Стригунова.
Виктор Стригунов родился в 1958 году в Белгородской области. Он получил образование в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР. Кроме того, окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина с золотой медалью.
Карьеру во внутренних войсках МВД Стригунов начал с должности инструктора конвойной бригады. Впоследствии он стал заместителем командира дивизии. Мужчину назначили начальником Новосибирского военного института внутренних войск после того, как он окончил Военную академию Генерального штаба.
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В 2012 году Стригунов возглавил Сибирское региональное командование внутренних войск МВД и занимал эту должность до 2016 года, в котором была создана Росгвардия. После этого он стал командующим войсками Сибирского округа, а в 2020 году был назначен на пост первого заместителя директора ведомства Виктора Золотова. В 2023 году Стригунова перевели на должность советника директора.
Генерал-полковник имеет ученую степень кандидата психологических наук. После начала специальной военной операции на Украине Стригунов попал под международные санкции Евросоюза и ряда других стран.
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