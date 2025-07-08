Жителя Башкирии осудили на 16 лет за производство наркотиков

«29-летний мужчина признан виновным в незаконном производстве наркотических веществ в особо крупном размере с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина приобрел необходимое оборудование и химические вещества. Он оборудовал нарколабораторию в гараже, где оперативные работники изъяли 14,75 кг запрещенных веществ.
Сбыт наркотиков осужденный планировал осуществлять через тайники-закладки, отметили в ФСБ.