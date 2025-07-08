Жителя Башкирии осудили на 16 лет за производство наркотиков

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Житель Башкирии осужден на 16 лет колонии строгого режима за производство наркотиков в особо крупном размере. У него изъято почти 15 кг запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.