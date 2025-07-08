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Кадры крупного пожара на складе с бытовой техникой в Ростове на Орской

В Ростове горят складские помещения и офисное здание на улице Орской.

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В Ростове на улице Орской случился крупный пожар. Жители города активно публикуют фотографии и видеозаписи в социальных сетях. По информации от регионального управления МЧС, около 14:00 загорелись складские постройки и офисное здание. Пламя охватило площадь в 2200 квадратных метров. К месту происшествия были направлены 53 спасателя и 19 единиц спецтехники.

Кроме того, в тушении участвовали 44 пожарных на 15 специализированных автомобилях. Из разных районов города наблюдается густой столб черного дыма. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.