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В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку

В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии.

Источник: Государственная пограничная охрана Латвии

МИНСК, 8 июл — РИА Новости. Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во вторник белорусский Следственный комитет.

«Ночью 2 июля житель одной из приграничных деревень Верхнедвинского района (Витебская область Белоруссии — ред.) обнаружил избитую иностранку и вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину экстренно госпитализировали», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

Отмечается, что пострадавшей оказалась 24-летняя гражданка Эфиопии. «С помощью переводчика жертва рассказала следователю, что, когда находилась на территории Латвии, ее обнаружили пограничники. Они сломали мобильный телефон беззащитной женщины, избили ее и вынудили идти в Беларусь», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что через несколько дней после обнаружения пострадавшая скончалась в учреждении здравоохранения. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее количество погибших беженцев, обнаруженных на границе Беларуси с Евросоюзом, достигло 76 человек.

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