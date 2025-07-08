Пожар на площади 2200 квадратных метров охватил склад с бытовой техникой в Ростове-на-Дону. Видео

Площадь возгорания достигла 2200 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.
В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складском комплексе по улице Орской. Для ликвидации огня привлечены более 50 человек и 19 единиц спецтехники.
Площадь возгорания достигла 2200 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.