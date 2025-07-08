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Пожар на площади 2200 квадратных метров охватил склад с бытовой техникой в Ростове-на-Дону. Видео

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складском комплексе по улице Орской. Для ликвидации огня привлечены более 50 человек и 19 единиц спецтехники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар: на улице Орской загорелись складское помещение и примыкающее к нему офисное здание. По предварительным данным, на складе хранилась бытовая техника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания достигла 2200 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

К тушению привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.