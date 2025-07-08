Пожар на площади 2200 квадратных метров охватил склад с бытовой техникой в Ростове-на-Дону. Видео

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар: на улице Орской загорелись складское помещение и примыкающее к нему офисное здание. По предварительным данным, на складе хранилась бытовая техника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.