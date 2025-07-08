Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино

«Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением», — сообщили в ведомстве.
Днем 8 июля на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня микроавтобус марки «Луидор» съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек, подробности об их состоянии отсутствуют. Им оказывается медицинская помощь.
После аварии возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности, сообщили в региональном СК.
Ранее в Ступино в результате ДТП автомобиль въехал в фонтан. ЧП произошло на проспекте Победы, попавшая в аварию легковушка — Toyota Camry.