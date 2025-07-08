Загадочная смерть молдавского примара: Глава села Башкалия найден мертвым в собственном доме

Мэр села Башкалия Бессарабского района Илие Чернауцан был найден мертвым в собственном доме.
Информация об этом была подтверждена местными властями на странице мэрии села в соцсетях.
Вечером 7 июля он находился дома один и был обнаружен родственниками, которые пришли навестить его по просьбе жены, находившейся за границей.
При предварительном осмотре тела полиция не обнаружила видимых признаков насильственной смерти. Тело было доставлено для проведения судмедэкспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, полиции предстоит установить все обстоятельства трагедии.
Илие Чернауцан долгое время работал в сфере госуправления. В 2007—2012 годах он занимал пост президента Бессарабского района, а в 2023 году был избран мэром села Башкалия, набрав почти 60% голосов избирателей.
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