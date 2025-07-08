В Грузии полиция задержала двух белорусов, которым грозит пожизненное заключение. Подробности озвучили в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.
В сообщении говорится, что в Батуми полицейские провели крупнейшую операцию, связанную с изъятием крупной партии наркотиков и примерно 13 000 опасных таблеток. В МВД предположили, что запрещенные вещества, вероятно, могли предназначаться для распространения в ночных клубах города.
Отмечается, что в рамках озвученного дела полицейские задержали двоих граждан Беларуси 20 и 24 лет. Они подозреваются в хранении наркотиков в особо крупном размере. В прокуратуре Грузии отметили, что белорусам уже предъявлено обвинение. Так, в случае признания вины им грозит крупный срок — вплоть до пожизненного заключения.
Ранее МВД Беларуси сообщило, что двое топ-менеджеров крупного предприятия похитили 230 тысяч рублей.
Тем временем белорусские таможенники изъяли 18 тонн макарон без документов.
Кроме того, Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей.