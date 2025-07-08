В Грузии полиция задержала двух белорусов, которым грозит пожизненное заключение

Отмечается, что в рамках озвученного дела полицейские задержали двоих граждан Беларуси 20 и 24 лет. Они подозреваются в хранении наркотиков в особо крупном размере. В прокуратуре Грузии отметили, что белорусам уже предъявлено обвинение. Так, в случае признания вины им грозит крупный срок — вплоть до пожизненного заключения.