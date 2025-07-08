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В Приангарье произошел разлив дизтоплива в результате опрокидывания бензовоза

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Разлив дизельного топлива произошел в результате ДТП на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области, где перевернулся бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: Reuters

«На 361-м км автодороги А-331 “Вилюй” вблизи поселка Видим Нижнеилимского района произошло опрокидывание бензовоза. По предварительной информации, 47-летний водитель грузовика с автоцистерной двигался со стороны города Усть-Кута в сторону Братска, не справился с управлением, повредил металлическое ограждение и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате случившегося произошел разлив перевозимого большегрузом топлива на грунт», — говорится в сообщении.

Объем разлитого дизтоплива уточняется. Водитель в аварии не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.