В Приангарье произошел разлив дизтоплива в результате опрокидывания бензовоза

«На 361-м км автодороги А-331 “Вилюй” вблизи поселка Видим Нижнеилимского района произошло опрокидывание бензовоза. По предварительной информации, 47-летний водитель грузовика с автоцистерной двигался со стороны города Усть-Кута в сторону Братска, не справился с управлением, повредил металлическое ограждение и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате случившегося произошел разлив перевозимого большегрузом топлива на грунт», — говорится в сообщении.