Экс-главу самарского МЧС обвинили во взяточничестве

По данным прокуратуры, Бойко, занимая должность начальника ГУМЧС России по Самарской области, вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с 1 января 2020 года по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных с организациями Гущина контрактов. Контракты направлены на обеспечение пожарной безопасности в Самарской области, а также на звуковое оповещение гражданской безопасности на территории региона.