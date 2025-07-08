Экс-главу самарского МЧС обвинили во взяточничестве

САМАРА, 8 июл — РИА Новости. Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко обвиняется в получении взяток на сумму более 73 миллионов рублей, сообщила представитель гособвинения журналистам в суде Самары, где началось рассмотрение дела по существу.
По данным прокуратуры, Бойко, занимая должность начальника ГУМЧС России по Самарской области, вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с 1 января 2020 года по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных с организациями Гущина контрактов. Контракты направлены на обеспечение пожарной безопасности в Самарской области, а также на звуковое оповещение гражданской безопасности на территории региона.
«Соответственно, за указанный период Бойко получил незаконное денежное вознаграждение в виде взяток в размере более 73 миллионов рублей… Поскольку это особо тяжкий состав преступления, (Бойко грозит — ред.) от 8 до 15 лет лишения свободы», — сообщила представитель гособвинения журналистам в суде.
Ранее на сайте Ленинского районного суда появилась информация, что Бойко и еще пять фигурантов будут судить по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Еще две фигурантки — Елена Тютюнник и Наталья Фроловская — проходят по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года.
Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что следствие считает, что Бойко долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Одного из фигурантов — бизнесмена Яна Гущина — уже признали виновным в даче взятки Бойко и назначили шесть лет колонии строгого режима со штрафом на 170 миллионов рублей. По данным сайта rusprofile.ru, Гущин является учредителем самарской компании «Витязь — системы безопасности». В составе учредителей также указана Елена Тютюнник, которой тоже вменяют дачу взятки. По версии следствия, взятка была передана за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.