В Башкирии 41-летний мужчина выслушал приговор за убийство 12-летней давности

В Башкирии осудили жителя Дуванского района. Его обвиняли в гибели сожительницы.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 41-летнему мужчине предстоит провести 10 лет в колонии строгого режима за преступление, совершенное еще в 2013 году. Салаватский межрайонный суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть женщины.
Трагедия произошла в феврале 2013 года в селе Месягутово. Пьяная ссора влюбленных переросла в жестокое избиение. Мужчина схватил свою сожительницу за голову и ударил ее о землю. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.
Подсудимый не признал свою вину. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить по миллиону рублей матери и сыну погибшей в качестве компенсации морального вреда.
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