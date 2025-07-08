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В Башкирии 41-летний мужчина выслушал приговор за убийство 12-летней давности

Житель Дуванского района осужден за убийство сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудили жителя Дуванского района. Его обвиняли в гибели сожительницы.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 41-летнему мужчине предстоит провести 10 лет в колонии строгого режима за преступление, совершенное еще в 2013 году. Салаватский межрайонный суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть женщины.

Трагедия произошла в феврале 2013 года в селе Месягутово. Пьяная ссора влюбленных переросла в жестокое избиение. Мужчина схватил свою сожительницу за голову и ударил ее о землю. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Подсудимый не признал свою вину. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить по миллиону рублей матери и сыну погибшей в качестве компенсации морального вреда.

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