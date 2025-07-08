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Тепловые удары регистрируют в Беларуси. Пострадавших больше двух десятков

С 3 июля в медучреждения обратились 28 человек с симптомами теплового удара, пятерых из них пришлось госпитализировать. Среди пострадавших — 10 детей и 18 взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве напомнили о важных правилах поведения при жаре.

Чем опасна жара?

Высокие температуры, как на улице, так и в помещениях, могут:

  • спровоцировать обострение хронических болезней,
  • вызвать перегрев организма,
  • привести к резкому ухудшению самочувствия.

Как защититься от жары?

На улице:

  • Избегайте прямых солнечных лучей, особенно с 11:00 до 16:00.
  • Носите легкую, свободную одежду из натуральных тканей.
  • Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки.

Дома:

  • Чаще проветривайте комнаты.
  • Используйте вентиляторы или кондиционеры.
  • Питание и питьевой режим:
  • Пейте больше воды, несладкого чая, морсов, минералки, отваров из сухофруктов.
  • Откажитесь от газировки, сладких напитков, энергетиков и алкоголя.
  • Ешьте легкую пищу: меньше мяса, жирного и калорийного.
  • Перенесите основные приемы пищи на утро и вечер.

Важно! Людям с болезнями почек и сердца не стоит резко увеличивать объем жидкости — это может навредить.