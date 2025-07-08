Тепловые удары регистрируют в Беларуси. Пострадавших больше двух десятков

В ведомстве напомнили о важных правилах поведения при жаре.
Чем опасна жара?
Высокие температуры, как на улице, так и в помещениях, могут:
- спровоцировать обострение хронических болезней,
- вызвать перегрев организма,
- привести к резкому ухудшению самочувствия.
Как защититься от жары?
На улице:
- Избегайте прямых солнечных лучей, особенно с 11:00 до 16:00.
- Носите легкую, свободную одежду из натуральных тканей.
- Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки.
Дома:
- Чаще проветривайте комнаты.
- Используйте вентиляторы или кондиционеры.
- Питание и питьевой режим:
- Пейте больше воды, несладкого чая, морсов, минералки, отваров из сухофруктов.
- Откажитесь от газировки, сладких напитков, энергетиков и алкоголя.
- Ешьте легкую пищу: меньше мяса, жирного и калорийного.
- Перенесите основные приемы пищи на утро и вечер.
Важно! Людям с болезнями почек и сердца не стоит резко увеличивать объем жидкости — это может навредить.