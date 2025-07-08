Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Удмуртии произошло смертельное ДТП

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ДТП с участием питбайка, легковушки и грузовика произошло в Воткинском районе Удмуртии, водитель мотоцикла погиб, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Источник: РИА "Новости"

«В Воткинском районе 39-летний водитель кроссового мотоцикла, не справившись с управлением, опрокинулся на проезжей части, после чего на него был совершен наезд двумя встречными автомобилями — легковым и грузовым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мотоциклист погиб, он передвигался без шлема.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Госавтоинспекции России, видно, как мотоциклист, не вписавшись в поворот, падает с питбайка, и его переезжают легковой автомобиль и следовавший за ним большегруз. Также на видео показано, что в результате ДТП мотоцикл разломило пополам.