В Удмуртии произошло смертельное ДТП

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Госавтоинспекции России, видно, как мотоциклист, не вписавшись в поворот, падает с питбайка, и его переезжают легковой автомобиль и следовавший за ним большегруз. Также на видео показано, что в результате ДТП мотоцикл разломило пополам.