В Удмуртии произошло смертельное ДТП

«В Воткинском районе 39-летний водитель кроссового мотоцикла, не справившись с управлением, опрокинулся на проезжей части, после чего на него был совершен наезд двумя встречными автомобилями — легковым и грузовым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мотоциклист погиб, он передвигался без шлема.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Госавтоинспекции России, видно, как мотоциклист, не вписавшись в поворот, падает с питбайка, и его переезжают легковой автомобиль и следовавший за ним большегруз. Также на видео показано, что в результате ДТП мотоцикл разломило пополам.