В Ленинградской области в санатории умер ребенок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись к своим обязанностям ненадлежащим образом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.