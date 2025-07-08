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В Ленинградской области в санатории умер ребенок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в санатории в Волховском районе Ленинградской области, сотрудники которого, по предварительным данным, отнеслись к своим обязанностям ненадлежащим образом, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

«По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками медицинского оздоровительного учреждения, расположенного в селе Колчаново… при лечении в условиях санатория несовершеннолетнего 2012 года рождения наступила смерть последнего в помещении оздоровительного учреждения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По делу назначены судебные экспертизы.