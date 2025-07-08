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Взрыв на АЗС уничтожил дом и магазины в Туркестанской области

Взрыв на автозаправочной станции привел к крупному пожару в Туркестанской области. ЧП произошло днем 7 июля в селе Турбат Казыгуртского района.

Источник: ДЧС Туркестанской области

Как сообщает ДЧС региона, при сливе ГСМ с бензовоза произошел взрыв с последующим загоранием АЗС. Огонь переметнулся на близлежащие объекты — частный жилой дом, торговый дом, аптеку, магазин. Общая площадь пожара составила 855 квадратных метров.

Огонь ликвидировали более двух часов. Были задействованы 39 спасателей и более 10 единиц техники, полицейские, сотрудники акимата.

С ожогами госпитализировали 29-летнего водителя бензовоза. Причина взрыва устанавливается.

Ранее сообщалось, что на автозаправке Усть-Каменогорска водитель случайно поджег собственный автомобиль из-за того, что щелкал зажигалкой рядом с машиной.