В Нижнеилимском районе на трассе разлилось дизельное топливо

В Нижнеилимском районе на 361 километре автодороги «Вилюй» опрокинулся бензовоз. В результате из него вытекло дизельное топливо. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.
— 47-летний водитель грузовика с автоцистерной ехал в сторону Братска, не справился с управлением и съехал в кювет, задев металическое ограждение, — уточнили в пресс-службе полиции.
Сам водитель не пострадал в ДТП. Сейчас на месте сотрудники экстренных служб устанавливают причины произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты действий.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Усолье-Сибирском 70-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода.