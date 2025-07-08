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В Нижнеилимском районе на трассе разлилось дизельное топливо

На 361 километре автодороги «Вилюй» перевернулся бензовоз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеилимском районе на 361 километре автодороги «Вилюй» опрокинулся бензовоз. В результате из него вытекло дизельное топливо. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

— 47-летний водитель грузовика с автоцистерной ехал в сторону Братска, не справился с управлением и съехал в кювет, задев металическое ограждение, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сам водитель не пострадал в ДТП. Сейчас на месте сотрудники экстренных служб устанавливают причины произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты действий.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Усолье-Сибирском 70-летний водитель грузовика насмерть сбил пешехода.