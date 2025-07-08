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В Астане в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

В столице на перекрестке проспектов Туран и Ұлы Дала произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и автомобиля Hyundai. Как «Курсиву» сообщили в Департаменте полиции Астаны, в результате столкновения спецтранспорт опрокинулся на бок.

Источник: Курсив

Сообщается, что ДТП произошло 7 июля, в нем пострадали два человека. После медицинского осмотра им оказали необходимую помощь и отпустили домой, так как полученные травмы не потребовали госпитализации.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Ранее «Курсив» рассказывал о страшном ДТП, произошедшем на трассе в Карагандинской области, в районе поселка Акшатау. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sedona не справился с управлением при попытке обгона. Он заехал на участок, где шли ремонтные работы, и столкнулся с криволинейным барьером. Автомобиль загорелся. В результате погибли семь человек.