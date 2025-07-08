В Астане в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

Ранее «Курсив» рассказывал о страшном ДТП, произошедшем на трассе в Карагандинской области, в районе поселка Акшатау. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sedona не справился с управлением при попытке обгона. Он заехал на участок, где шли ремонтные работы, и столкнулся с криволинейным барьером. Автомобиль загорелся. В результате погибли семь человек.