В Астане в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

Сообщается, что ДТП произошло 7 июля, в нем пострадали два человека. После медицинского осмотра им оказали необходимую помощь и отпустили домой, так как полученные травмы не потребовали госпитализации.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
Ранее «Курсив» рассказывал о страшном ДТП, произошедшем на трассе в Карагандинской области, в районе поселка Акшатау. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sedona не справился с управлением при попытке обгона. Он заехал на участок, где шли ремонтные работы, и столкнулся с криволинейным барьером. Автомобиль загорелся. В результате погибли семь человек.