Молодожены Башкирии спешат зарегистрировать свой брак в День семьи

Сегодня, 8 июля, Башкирия, как и вся страна, отмечает День семьи, любви и верности. В ЗАГСах республики весь день царила праздничная атмосфера: заключались браки, награждались крепкие семьи и выдавались первые документы новорожденным.
В Ишимбае бракосочетание прошло для двух пар, а один маленький житель города получил свое свидетельство о рождении. Особое внимание уделили семье Шафиковых, которым вручили медаль «За любовь и верность».
Не осталась без внимания и семья Ульяновых, представлявшая район на конкурсе «Семья года» и победившая в номинации «Семья — хранитель традиций». Как отметил глава администрации Азат Ишемгулов, это достойный пример для подражания.
В Сибае торжественно расписались Сергей Нищев и Дарья Саитбаталова. Молодоженам пожелали семейного счастья и благополучия.
Все пары, зарегистрировавшие брак в этот день, получили сертификаты на бесплатную диспансеризацию. В течение года они смогут пройти обследование репродуктивного здоровья.
Отдельно отметили радостное событие в Гафурийском районе. Здесь зарегистрировали сотого по счету новорожденного. В семье Слутановых 16 июня родился третий сын, которого назвали Исламом. Старшие братья Шамиль и Арсен уже готовятся к новому учебному году.
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