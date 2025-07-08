В районе Большой Байкальской тропы пропавших подростков искали четыре часа

В районе Большой Байкальской тропы потерялись двое подростков. На их поиски у спасателей ушло четыре часа. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
— Оказалось, что подростки 13 и 17 лет в районе Пади Черной оторвались от туристической группы, которая шла по маршруту «Большие Коты — Листвянка». Ребята решили пойти по своему пути и свернули на другую тропу, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Спасатели нашли потерявшихся на в восьми километрах от Листвянки. Детей доставили на базу спасательного отряда в Николу, за ними приехали родители. Также выяснили, что организаторы тургруппы не имели регистрации.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что 22-летний парень бесследно исчез в Иркутске в свой день рождения.