В районе Большой Байкальской тропы пропавших подростков искали четыре часа

— Оказалось, что подростки 13 и 17 лет в районе Пади Черной оторвались от туристической группы, которая шла по маршруту «Большие Коты — Листвянка». Ребята решили пойти по своему пути и свернули на другую тропу, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.