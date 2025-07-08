Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция оцепила территорию вблизи крупного пожара на Орской в Ростове

В Ростове оцепили полыхающие склад и офисное здание, работает полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оцепили территорию вблизи крупного пожара на улице Орской. За порядком на месте происшествия следят сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— Оцепили место происшествия, контролируется проезд спецтехники. Четыре экипажа ДПС обеспечивают отвод транспорта, — информируют в полиции.

Напомним, вызов в экстренную службу поступил днем 8 июля, около 14:14. На Орской, 31 В загорелись склад и офисное здание. Огонь охватил 2200 кв. метров. Пожару присвоили четвертый ранг. В тушении от РСЧС задействовали 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 44 человека и 15 спецмашин.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.