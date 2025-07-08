Полиция оцепила территорию вблизи крупного пожара на Орской в Ростове

Напомним, вызов в экстренную службу поступил днем 8 июля, около 14:14. На Орской, 31 В загорелись склад и офисное здание. Огонь охватил 2200 кв. метров. Пожару присвоили четвертый ранг. В тушении от РСЧС задействовали 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 44 человека и 15 спецмашин.