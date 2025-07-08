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Площадь пожара на улице Орской в Ростове увеличилась до 9100 кв. метров

Площадь пожара на улице Орской в Ростове резко увеличилась, огонь быстро распространяется.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на улице Орской в Ростове-на-Дону увеличилась до 9100 кв. метров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри складов, — прокомментировали журналистам.

Известно, что на месте происшествия уже увеличили силы и средства. Ранее сообщалось о том, что от РСЧС задействовали 53 человека и 19 единиц техники. Сейчас работают уже более 130 человек, используется 44 единицы техники.

Напомним, вызов в экстренную службу поступил днем 8 июля, около 14:14. На Орской, 31 В загорелись склад и офисное здание. Огонь охватил 2200 кв. метров. После этого пожару присвоили четвертый ранг. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Территорию вблизи пожара оцепили правоохранители.

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