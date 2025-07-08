Юлай Ильясов покинул пост главы Куюргазинского района Башкирии

Юлай Ильясов объявил о досрочном прекращении полномочий главы Куюргазинского района Башкирии. О своем решении он сообщил через социальные сети, поблагодарив жителей за совместную работу.
За шесть лет руководства районом Ильясов называет этот период важным этапом своей жизни. В обращении он подчеркнул, что за это время удалось реализовать множество проектов, но остаются и нерешенные задачи, которые теперь предстоит выполнять новому руководителю.
Напомним, Ильясов занимал должность главы администрации с 2019 года. В ближайшее время будет объявлено о назначении временно исполняющего обязанности руководителя муниципалитета.
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