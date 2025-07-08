Белорус попал в реанимацию, поев грибов

Четыре дня он лечился самостоятельно, но вынужден был вызвать скорую помощь при появлении угрожающих симптомов: двоения в глазах, проблем с глотанием и дыханием.
Как пояснила Катажина Макуть, врач-гигиенист Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии, без своевременного введения антитоксической сыворотки смертность от ботулизма достигает 70%.
Ботулизм — это интоксикация (отравление), обычно вызываемая потреблением высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах.
Специалисты предупреждают: домашние консервы, особенно грибы, могут стать причиной тяжёлого отравления. При первых признаках ботулизма — тошноте, слабости, нарушении зрения или дыхания — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Любите консервировать грибы?
Их нужно обрабатывать особенно тщательно: несколько раз промывать в проточной воде и два раза отваривать. При этом первый отвар нужно обязательно сливать, промывать грибы на дуршлаге и снова ставить на варку в чистой воде.
Банку и пластиковую крышку следует прокипятить или обильно обработать паром. Готовый продукт нужно хранить в холодильнике не более 12 месяцев.