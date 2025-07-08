Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры из эпицентра крупного пожара в Ростове-на-Дону показали спасатели

Появились снимки из эпицентра крупного пожара на улице Орской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Кадры из эпицентра крупного пожара на улице Орской в Ростове-на-Дону показали сотрудники МЧС. Также новые снимки и видео появляются в социальных сетях.

Судя по кадрам спасателей, место происшествия сейчас охвачено черным дымом, видны всполохи открытого пламени. Представители экстренных служб заливают территорию водой, но стихия пока не поддается «из-за высокой пожарной нагрузки».

Напомним, тушение ведется на Орской, 31 В. Огнем охвачены склад (предварительно, бытовой техники) и офисное здание. По последним данным, площадь горения увеличилась с 2200 до 9100 кв. метров. Также на месте происшествия увеличили количество сил и средств: работают уже более 130 человек, используется 44 единицы техники. Территория вблизи пожара оцеплена для проезда машин.

По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.