Кадры из эпицентра крупного пожара в Ростове-на-Дону показали спасатели

Кадры из эпицентра крупного пожара на улице Орской в Ростове-на-Дону показали сотрудники МЧС. Также новые снимки и видео появляются в социальных сетях.
Судя по кадрам спасателей, место происшествия сейчас охвачено черным дымом, видны всполохи открытого пламени. Представители экстренных служб заливают территорию водой, но стихия пока не поддается «из-за высокой пожарной нагрузки».
Напомним, тушение ведется на Орской, 31 В. Огнем охвачены склад (предварительно, бытовой техники) и офисное здание. По последним данным, площадь горения увеличилась с 2200 до 9100 кв. метров. Также на месте происшествия увеличили количество сил и средств: работают уже более 130 человек, используется 44 единицы техники. Территория вблизи пожара оцеплена для проезда машин.
По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
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