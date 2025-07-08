Инцидент с жертвами пыток в кабинете Кожамжарова подтвердился в суде

«14 июня 2011 года ему (Кайрату Кайрбаеву — КазТАГ) вновь надели мешок на голову, перевезли в неизвестное здание и сняли мешок уже в кабинете, где находились Кожамжаров, Мадиев и Татубаев. Кожамжаров, показывая портрет первого президента Назарбаева, заявил, что действует по его поручению и что им необходимы признательные показания в отношении Жакаева и других лиц. Он также предупредил, что помощи ему ждать неоткуда. Затем его перевели в другой кабинет, где неустановленный мужчина, угрожая, показал фотографию его дочери и пригрозил, что если он не даст показания, его дочери угрожает опасность. После этого его вновь доставили в подвальное помещение здания финансовой полиции», — говорится в приговоре суда в отношении экс-подчиненных Кожамжарова.