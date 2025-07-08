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Два человека пострадали в массовом ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

Четыре автомобиля столкнулись на мосту 8 июля.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Два человека пострадали в массовой аварии на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, массовая авария произошла днем 8 июля. Четыре автомобиля столкнулись недалеко от площади Благовещенской.

Позже стало известно, что в аварии пострадали два человека: 37-летний водитель «Мини Купера» и 56-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Крета».

Кроме того, тогда же на Канавинском мосту случилось еще одно ДТП: две легковушки столкнулись в начале переправы.