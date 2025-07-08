Два человека пострадали в массовом ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали в массовой аварии на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Напомним, массовая авария произошла днем 8 июля. Четыре автомобиля столкнулись недалеко от площади Благовещенской.
Позже стало известно, что в аварии пострадали два человека: 37-летний водитель «Мини Купера» и 56-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Крета».
Кроме того, тогда же на Канавинском мосту случилось еще одно ДТП: две легковушки столкнулись в начале переправы.