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Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на улице Орской в Ростове

В Ростове из-за крупного пожара на складе и в офисном здании начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку в связи с крупным пожаром, вспыхнувшим 8 июля в Первомайском районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Устанавливаются причины случившегося. При выявлении нарушений планируются меры реагирования, — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Известно, что на место происшествия выехал прокурор Первомайского района Ростова-на-Дону Вячеслав Фетисов.

Напомним, тушение ведется на Орской, 31 В. Огнем охвачены склад (предварительно, бытовой техники) и офисное здание. По последним данным, площадь горения увеличилась с 2200 до 9100 кв. метров. Также на месте происшествия увеличили количество сил и средств: работают уже более 130 человек, используется 44 единицы техники. Территория вблизи пожара оцеплена.

По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.