Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на улице Орской в Ростове

Напомним, тушение ведется на Орской, 31 В. Огнем охвачены склад (предварительно, бытовой техники) и офисное здание. По последним данным, площадь горения увеличилась с 2200 до 9100 кв. метров. Также на месте происшествия увеличили количество сил и средств: работают уже более 130 человек, используется 44 единицы техники. Территория вблизи пожара оцеплена.