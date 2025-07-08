Минчанка девять дней ездила на работу на самокате, украденном у ребенка

В Советское РУВД обратилась жительница Минска с заявлением о краже самоката стоимостью 300 рублей, который принадлежит ее сыну. В сообщении говорится, что указанный транспорт мальчик оставил не пристегнутым во дворе и пошел домой. Когда он вернулся, то самоката не было.