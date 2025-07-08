Минчанка девять дней ездила на работу на самокате, украденном у ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В Советское РУВД обратилась жительница Минска с заявлением о краже самоката стоимостью 300 рублей, который принадлежит ее сыну. В сообщении говорится, что указанный транспорт мальчик оставил не пристегнутым во дворе и пошел домой. Когда он вернулся, то самоката не было.
Сотрудники милиции по подозрению в хищении задержали 50-летнюю уборщицу одной из организаций Минска. Удалось установить, что женщина заметила отставленный во дворе дома самокат и решила забрать его себе.
«На протяжении 9 дней она ездила на детском транспорте на работу», — отметили в милиции.
В отношении фигурантки заведено уголовное дело за кражу.
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