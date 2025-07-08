Количество сил и средств увеличили на месте пожара на улице Орской в Ростове

На месте пожара на улице Орской в Ростове-на-Дону были увеличены силы и средства. В эти минуты на месте происшествия уже работают более 130 человек, используется 44 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Также по информации экстренного ведомства, площадь горения увеличилась с 2200 до 9100 кв. метров. Тушение осложняется «высокой пожарной нагрузкой» в складских помещениях.
Напомним, пожар разгорелся днем 8 июля на Орской, 31 В. По данным МЧС, загорелся склад и офисное здание. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Территория вблизи пожара оцеплена.
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