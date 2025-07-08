Что известно о ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- По предварительным данным, ДТП произошло около 12:00 мск.
- Водитель пассажирского микроавтобуса 1968 года рождения, предварительно, не справился с управлением и съехал в кювет в районе села Старая Ситня городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
- В результате микроавтобус марки «Луидор» перевернулся на бок.
Пострадавшие
- По последним данным, в результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребенок.
- В стационары Подмосковья госпитализировали 7 человек.
- Состояние 6 из них оценивается как средней степени тяжести, еще 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Реакция властей
- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
- Ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области..
- Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.