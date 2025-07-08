Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременные студентки Башкирии смогут получить 90 тысяч рублей

Пособие по беременности для студенток из Башкирии вырастет до 90 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 1 сентября 2025 года учащиеся вузов, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций смогут получать повышенные выплаты по беременности и родам. Соответствующие изменения, принятые на федеральном уровне, опубликованы на сайте Госдумы.

Согласно новым правилам, размер пособия будет приравнен к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в регионе проживания студентки. В Башкирии этот показатель составляет 17 202 рубля в месяц, что в пересчете на весь срок декретного отпуска (около пяти месяцев) даст суммарную выплату приблизительно в 90 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.