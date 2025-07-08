Беременные студентки Башкирии смогут получить 90 тысяч рублей

Согласно новым правилам, размер пособия будет приравнен к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в регионе проживания студентки. В Башкирии этот показатель составляет 17 202 рубля в месяц, что в пересчете на весь срок декретного отпуска (около пяти месяцев) даст суммарную выплату приблизительно в 90 тысяч рублей.