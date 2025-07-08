Беременные студентки Башкирии смогут получить 90 тысяч рублей

В Башкирии с 1 сентября 2025 года учащиеся вузов, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций смогут получать повышенные выплаты по беременности и родам. Соответствующие изменения, принятые на федеральном уровне, опубликованы на сайте Госдумы.
Согласно новым правилам, размер пособия будет приравнен к прожиточному минимуму для трудоспособного населения в регионе проживания студентки. В Башкирии этот показатель составляет 17 202 рубля в месяц, что в пересчете на весь срок декретного отпуска (около пяти месяцев) даст суммарную выплату приблизительно в 90 тысяч рублей.
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