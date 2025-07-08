Полицейские помогают в эвакуации людей и имущества на месте пожара в Ростове

Более 60 полицейских задействовали на месте крупного пожара в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Сейчас на месте возгорания находятся более 60 сотрудников из восьми отделов. Полицейские оказывают помощь в эвакуации граждан и уцелевшего имущества, — поясняют в ведомстве.
Также перенаправлением транспорта занимаются пять экипажей Госавтоинспекции. Напомним, сейчас территория вблизи пожара оцеплена.
— Сотрудники полиции будут работать до полной ликвидации возгорания, — подчеркивают в МВД.
Напомним, тушение ведется на Орской, 31 В. Огнем охвачены склад и офисное здание. По последним данным, площадь горения составляет 9100 кв. метров. От экстренных служб работают более 130 человек, используется 44 единицы техники.
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