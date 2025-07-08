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На месте крупного пожара в Ростове-на-Дону задействовали авиацию

Два вертолета привлекли к тушению складских помещений и офисного здания в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На месте крупного пожара на улице Орской в Ростове-на-Дону задействовали авиацию. Об этом сообщили очевидцы, также информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— К ликвидации горения привлекли два вертолета Ми-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством, — прокомментировали в ведомстве.

По последним данным, пожар на территории складских помещений и офисного здания увеличился до 15 тысяч кв. метров. Предварительно, пострадавших нет.

Больше 60 полицейских задействовали в эвакуации людей и имущества на месте происшествия.