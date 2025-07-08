Она заказала убийство: В Молдове бизнес-леди посадили на 10 лет — она искала киллера для любовницы мужа

Чтобы собрать больше информации о любовнице мужа, она сначала наняла частного детектива, но позже связалась с клиентом компании, которой управляла. По ее информации, женщина был сотрудником правоохранительных органов. Предпринимательница солгала ей, чтобы узнать адрес жертвы. Сотрудница из органов помогла ей, раскрыв личную информацию, за что она впоследствии была наказана.