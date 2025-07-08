Она заказала убийство: В Молдове бизнес-леди посадили на 10 лет — она искала киллера для любовницы мужа

Предпринимательница из Бельц приговорена к 10 годам лишения свободы за заказное убийство любовницы своего мужа в обмен на 5 тысяч евро.
Случай произошел в 2020 году, когда осужденная, 67-летняя женщина, узнала, что у ее мужа роман с ее бывшей 62-летней одноклассницей, проживающей в Кишиневе.
Чтобы собрать больше информации о любовнице мужа, она сначала наняла частного детектива, но позже связалась с клиентом компании, которой управляла. По ее информации, женщина был сотрудником правоохранительных органов. Предпринимательница солгала ей, чтобы узнать адрес жертвы. Сотрудница из органов помогла ей, раскрыв личную информацию, за что она впоследствии была наказана.
Затем осужденная связалась с бывшим заключенным, ранее осужденным за убийство, и пообещала ему 5 тысяч евро за убийство любовницы ее мужа. Он должен был инсценировать ограбление в доме жертвы. Общение между ними происходило через сообщения, написанные на бумаге, которые уничтожались сразу после прочтения.
Уголовник сдал ревнивицу органам и сотрудничал с ними в ходе расследования. Он участвовал в инсценировке убийства и предоставил женщине поддельные фотографии, чтобы доказать, что убийство было совершено.
Предпринимательница связалась с бывшим заключенным, ранее осужденным за убийство, и пообещала ему 5 тысяч евро за убийство любовницы ее мужа. Фото: полиция.
Женщина была задержана после того, как заплатила убийце первый взнос в размере 2500 евро. По ходатайству прокуроров она была помещена под предварительный арест.
Уголовное дело было направлено в Бельцкий суд в 2021 году. Женщине назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии закрытого типа. Приговор может быть обжалован.
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