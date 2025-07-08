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Российский моряк пострадал при атаке на судно в Красном море

В Красном море греческий танкер Eternity S был атакован с применением беспилотников и быстроходных катеров. Двое филиппинских моряков погибли. Единственному россиянину среди экипажа ампутировали ногу.

Источник: Reuters

Греческое судно Eternity S с экипажем из 21 филиппинца и одного россиянина было атаковано в Красном море. В результате двое моряков погибли, а гражданин РФ получил тяжелую травму. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Судно, на борту которого находились 22 человека, подверглось нападению с использованием морских беспилотников и быстроходных катеров. Подобные атаки в этом регионе регулярно совершают йеменские хуситы.

В результате нападения двое филиппинских моряков погибли. Единственный россиянин на борту выжил, но лишился ноги. Он работал на судне электриком.