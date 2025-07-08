Российский моряк пострадал при атаке на судно в Красном море

Греческое судно Eternity S с экипажем из 21 филиппинца и одного россиянина было атаковано в Красном море. В результате двое моряков погибли, а гражданин РФ получил тяжелую травму. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Судно, на борту которого находились 22 человека, подверглось нападению с использованием морских беспилотников и быстроходных катеров. Подобные атаки в этом регионе регулярно совершают йеменские хуситы.
В результате нападения двое филиппинских моряков погибли. Единственный россиянин на борту выжил, но лишился ноги. Он работал на судне электриком.