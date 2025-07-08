Зубков назвал причину нападения льва

«Я решил шесть или семь молодых выросших львов выпустить в саванну, где большой запас площади, где нет проблем с нормативами. И я накануне этого своего заезда выпустил молодых львов, которых особенно не тестировал. Именно с одним из таких львов и произошел этот случай», — рассказал Зубков.