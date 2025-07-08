В Калтасинском районе Башкирии впервые зарегистрировали тройняшек

Родители уже воспитывают двоих детей, а теперь их большая семья стала еще больше. В День семьи, любви и верности первый заместитель главы района Ильнур Хатмуллин лично вручил отцу новорожденных первые документы на детей и поздравительный сертификат на 25 тысяч рублей.