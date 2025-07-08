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В Калтасинском районе Башкирии впервые зарегистрировали тройняшек

В семье из Башкирии родилась тройня.

Источник: Комсомольская правда

В семье Габитовых из села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии случилось тройное счастье: на свет появились три дочери. Как сообщили в пресс-службе министерства юстиции Башкирии, это первый случай рождения тройни в районе.

Родители уже воспитывают двоих детей, а теперь их большая семья стала еще больше. В День семьи, любви и верности первый заместитель главы района Ильнур Хатмуллин лично вручил отцу новорожденных первые документы на детей и поздравительный сертификат на 25 тысяч рублей.

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