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Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. Житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, житель Советского района в одной из социальных сетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста», — сказано в сообщении.

Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.

Ранее подобный случай произошел в Джанкойском районе Крыма. Там возбудили уголовное дело в отношении жителя за комментарий в Telegram — мужчина также призывал разрушить Крымский мост.