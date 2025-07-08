Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост

«По версии следствия, житель Советского района в одной из социальных сетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста», — сказано в сообщении.
Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее подобный случай произошел в Джанкойском районе Крыма. Там возбудили уголовное дело в отношении жителя за комментарий в Telegram — мужчина также призывал разрушить Крымский мост.