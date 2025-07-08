Уфимский «Салават Юлаев» определился с тренерским составом

В тренерскую бригаду также вошли Николай Цулыгин, который сохранит свои обязанности по работе с защитниками и командной игре в меньшинстве, Владимир Потапов продолжит курировать игру в большинстве и развитие молодых игроков. Дмитрий Мезенцев останется тренером вратарей, а Адриан Вальво будет отвечать за общую физическую подготовку.