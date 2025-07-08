Уфимский «Салават Юлаев» определился с тренерским составом

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о формировании тренерского штаба на предстоящий сезон. Главным наставником команды, как и ранее, будет Виктор Козлов, с которым подписали двухлетнее соглашение.
В тренерскую бригаду также вошли Николай Цулыгин, который сохранит свои обязанности по работе с защитниками и командной игре в меньшинстве, Владимир Потапов продолжит курировать игру в большинстве и развитие молодых игроков. Дмитрий Мезенцев останется тренером вратарей, а Адриан Вальво будет отвечать за общую физическую подготовку.
Также Павел Евдищенко продолжит работу в качестве видеотренера.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.