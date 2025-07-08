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Уфимский «Салават Юлаев» определился с тренерским составом

В Уфе сформировали тренерский штаб «Салавата Юлаева».

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о формировании тренерского штаба на предстоящий сезон. Главным наставником команды, как и ранее, будет Виктор Козлов, с которым подписали двухлетнее соглашение.

В тренерскую бригаду также вошли Николай Цулыгин, который сохранит свои обязанности по работе с защитниками и командной игре в меньшинстве, Владимир Потапов продолжит курировать игру в большинстве и развитие молодых игроков. Дмитрий Мезенцев останется тренером вратарей, а Адриан Вальво будет отвечать за общую физическую подготовку.

Также Павел Евдищенко продолжит работу в качестве видеотренера.

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