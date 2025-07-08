Президент Армении разрешил национализировать компанию Карапетяна

Хачатурян подписал законы, позволяющие национализировать «Электросети Армении».
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил законы, которые позволяют государству национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну. Об этом сообщили в пресс-службе главы Армении.
«Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы “Об энергетике” и “О комиссии по урегулированию общественных услуг”, — заявили в пресс-службе. Новые нормы дают регулятору право начинать административное производство, если в энергетической сфере возникают угрозы безопасности, нарушаются права потребителей или не выполняются лицензионные обязательства.
Согласно поправкам, комиссия по регулированию общественных услуг теперь может обязать компанию продолжить работу даже после добровольного отказа от лицензии или назначить временного управляющего. Председатель комиссии получает право утверждать план устранения нарушений, требовать изменений в уставе компании и замены руководства.
Кроме того, поправки предусматривают преимущественное право правительства на выкуп компании — если принимается решение о продаже, лицензиат должен уведомить об этом власти. В течение трех месяцев правительство может воспользоваться своим правом, при этом стоимость сделки не должна превышать рыночную оценку предприятия, определяемую по закону «Об оценочной деятельности».
Ранее парламент Армении во втором чтении одобрил пакет законопроектов, предусматривающих возможность национализации компании «Электросети Армении», собственником которой является арестованный бизнесмен Самвел Карапетян. Инициативу поддержали 65 депутатов, против высказались 27 парламентариев, пишет RT. Принятые законодательные изменения наделяют правительство страны правом приобрести эту компанию в случае ее выставления на продажу.
Оппозиционные парламентские фракции Армении охарактеризовали предлагаемые поправки как противоречащие Конституции и имеющие целью установление контроля над компанией «Электросети Армении». Руководство самой компании, в свою очередь, заявило о незаконности процесса национализации и выразило намерение использовать все возможные правовые механизмы для защиты своих интересов. Ранее Карен Карапетян и члены его семьи официально проинформировали армянские власти о начале инвестиционного спора, связанного с предпринимаемыми в отношении них и компании «Электрические сети Армении» мерами.