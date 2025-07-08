Президент Армении разрешил национализировать компанию Карапетяна

Оппозиционные парламентские фракции Армении охарактеризовали предлагаемые поправки как противоречащие Конституции и имеющие целью установление контроля над компанией «Электросети Армении». Руководство самой компании, в свою очередь, заявило о незаконности процесса национализации и выразило намерение использовать все возможные правовые механизмы для защиты своих интересов. Ранее Карен Карапетян и члены его семьи официально проинформировали армянские власти о начале инвестиционного спора, связанного с предпринимаемыми в отношении них и компании «Электрические сети Армении» мерами.