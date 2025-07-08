Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложной задачей

Ранее Трамп не раз утверждал, что в случае его победы на выборах конфликт на Украине может быть завершен в кратчайшие сроки. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине не раз говорил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом.