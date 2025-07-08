Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами странам БРИКС

Трамп заявил, что Штаты введут импортные пошлины в 10% в отношении членов БРИКС.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных импортных пошлин для стран, входящих в объединение БРИКС. Об этом глава государства сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.
«Ну, если они (страны — прим. URA.RU) являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это», — заявил Трамп на встрече с членами американского правительства. Его слова передает Fox News.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями главы США Дональда Трампа, в которых тот допускал возможность введения тарифов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что они действительно видели подобные заявления лидера Штатов, пишет RT.