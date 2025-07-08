Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами странам БРИКС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями главы США Дональда Трампа, в которых тот допускал возможность введения тарифов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что они действительно видели подобные заявления лидера Штатов, пишет RT.