Вышка сотовой связи упала на дорогу в Подмосковье

Вблизи деревни Сокольники в Истринском районе Подмосковья вышка сотовой связи упала прямо на проезжую часть. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
В результате произошедшего движение по шоссе оказалось полностью перекрыто, говорится в публикации.
О пострадавших в результате падения вышки не сообщается.
До этого на голову ребенка упал рекламный щит. Инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу в Подмосковье. Из-за порыва ветра со столба на ребенка упал рекламный щит. Правоохранителями была организована доследственная проверка.