Вышка сотовой связи упала на дорогу в Подмосковье

До этого на голову ребенка упал рекламный щит. Инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу в Подмосковье. Из-за порыва ветра со столба на ребенка упал рекламный щит. Правоохранителями была организована доследственная проверка.