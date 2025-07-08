Трамп заявил, что передает Украине оборонительные вооружения

Трамп подтвердил возобновление поставок оружия на Украину.
США возобновили поставки вооружений Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме. По его словам, речь идет об оборонительных системах, поставку которых он лично одобрил.
«Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это», — сказал Трамп в эфире Fox News. Он отказался раскрывать подробности о сроках и типе поставляемой техники.
Ранее США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Позже Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, необходимом Киеву. Американский лидер отметил, что не считает себя ответственным за задержку в поставках вооружения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены предоставить Украине дополнительное вооружение.