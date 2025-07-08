Трамп заявил, что передает Украине оборонительные вооружения

Ранее США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Позже Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, необходимом Киеву. Американский лидер отметил, что не считает себя ответственным за задержку в поставках вооружения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены предоставить Украине дополнительное вооружение.