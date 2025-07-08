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Трамп заявил, что передает Украине оборонительные вооружения

США возобновили поставки вооружений Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме. По его словам, речь идет об оборонительных системах, поставку которых он лично одобрил.

Трамп подтвердил возобновление поставок оружия на Украину.

США возобновили поставки вооружений Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме. По его словам, речь идет об оборонительных системах, поставку которых он лично одобрил.

«Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это», — сказал Трамп в эфире Fox News. Он отказался раскрывать подробности о сроках и типе поставляемой техники.

Ранее США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Позже Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, необходимом Киеву. Американский лидер отметил, что не считает себя ответственным за задержку в поставках вооружения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены предоставить Украине дополнительное вооружение.

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