Ветер повалил сотовую вышку в Подмосковье

Как сообщало URA.RU ранее, 2 июля на 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Трагедия произошла в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. А 8 июля штормовой ветер, пронесшийся по столице России, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах.