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Ветер повалил сотовую вышку в Подмосковье

В Истринском районе Московской области сотовая вышка рухнула на дорогу вблизи деревни Сокольники. Конструкция полностью заблокировала движение транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Упавшая вышка перекрыла движение в Московской области.

В Истринском районе Московской области сотовая вышка рухнула на дорогу вблизи деревни Сокольники. Конструкция полностью заблокировала движение транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Движение по шоссе полностью перекрыто», — об этом вечером 8 июля написал telegram-канал Baza. Подробности происшествия и информация о пострадавших не приводятся.

Как сообщало URA.RU ранее, 2 июля на 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Трагедия произошла в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе. А 8 июля штормовой ветер, пронесшийся по столице России, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах.