Лидера группы Slaughter to Prevail Шиколая оштрафовали за дискредитацию ВС России

Нагатинский районный суд Москвы назначил лидеру дэткор-группы Slaughter to Prevail Александру Шиколаю, более известному под сценическим псевдонимом Alex Terrible, штраф в размере 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.