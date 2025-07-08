Лидера группы Slaughter to Prevail Шиколая оштрафовали за дискредитацию ВС России

Нагатинский районный суд Москвы назначил лидеру дэткор-группы Slaughter to Prevail Александру Шиколаю, более известному под сценическим псевдонимом Alex Terrible, штраф в размере 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.
— Вокалист, российской дэткор-группы Slaughter to Prevail привлечен к административной ответственности, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
По неподтвержденным данным, заявление на вокалиста написали в центре «Э» полиции Южного округа Москвы. Кроме того, в конце мая Шиколая вместе с участниками группы задержали в Московской области во время съемок клипа.
Весной штраф получал другой вокалист. Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил солисту рок-группы Silver Machine Алексею Сидорову штраф в размере 20 тысяч рублей за разжигание ненависти в песне «Zа наших».