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Боксёр Родригес скончался в США после проигранного поединка

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер в США после поражения в бою. Об этом сообщает Marca.

Источник: Life.ru

Родригес встретился на ринге с американцем Филиппом Веллой 5 июля в Аризоне. Он проиграл по итогам шести раундов решением судей. Позже его нашли мёртвым в отеле.

По данным издания, вечером после боя спортсмен договорился с коллегами о совместном ужине вне отеля, но в лобби так и не появился. Его отсутствие заметили лишь на следующий день, когда группа должна была отправиться в аэропорт. Не дозвонившись до Родригеса, его товарищи поднялись в номер и нашли его без признаков жизни.

Причины смерти пока не установлены, правоохранительные органы проводят проверку.

Карьера Родригеса в последнее время шла на спад: он потерпел семь поражений подряд, включая бой с 21-летним Веллой.

Ранее Life.ru рассказывал, что 26-летний игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков умер в Подольске во время футбольного матча Лиги «B-3» Московской области. На 60-й минуте матча с наро-фоминским клубом «Нара» футболист неожиданно потерял сознание. Попытки вернуть его к жизни, предпринятые врачом команды, не принесли результата, и игрок скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.