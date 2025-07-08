BFMTV: Крупный лесной пожар на юге Франции дошел до Марселя

Горящий на юге Франции крупный лесной пожар вплотную приблизился к Марселю, вызвав временное закрытие местного аэропорта. Об этом информирует телеканал BFMTV.
Известно, что всех жителей близлежащих районов срочно эвакуировали с опасной зоны.
«Аэропорт Марселя закрыт из-за сильного пожара, распространявшегося с очень быстрой скоростью в коммуне Пен-Мирабо, граничащей с Марселем», — указано в статье телеканала.
Также были приостановлены железнодорожные перевозки и перекрыты отдельные автомагистрали. Для борьбы с огнем привлечены 720 пожарных и свыше 220 единиц специальной техники.
По информации городских властей, огонь уже распространился на окраины Марселя и выжег около 700 гектаров территории. Тем не менее, представители управления заверили, что ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что штат Калифорния в США снова пылает. На сей раз пожар охватил округ Сан-Луис-Обиспо, где горит свыше 28,6 тысячи гектаров земли.